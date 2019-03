Contournement de Beynac : nouveau rebondissement judiciaire devant le tribunal administratif de Bordeaux

Beynac-et-Cazenac, France

C'est un nouvel épisode du long feuilleton de la déviation de Beynac. Le projet de contournement routier est contesté depuis des années. Les travaux avaient tout de même démarré, et bien avancés, jusqu'à la décision du Conseil d'État le 28 décembre dernier. La plus haute juridiction administrative a suspendu l'arrêté préfectoral qui autorisait les travaux, considérant qu'il n'y avait pas de motifs majeurs justifiant cette déviation.

Depuis le chantier est suspendu. Et ce mardi 26 mars, le sort du projet s'est peut-être joué devant le tribunal administratif de Bordeaux. Devant une salle remplie d'opposants et de défenseurs du projet (dont Germinal Peiro, le président du département, qui a fait le déplacement), la justice a examiné le fond du dossier.

Décision attendue le 9 avril

Pendant plus d'une heure et demi, la rapporteur publique est intervenue en estimant qu'il n'y a pas de raison d'annuler l'arrêté préfectoral qui autorise les travaux. En rejetant, un à un, les arguments des opposants au contournement routier, la magistrate est ainsi allée contre la décision du Conseil d'État. Les opposants au projet sont restés confiants après ce qui ressemble à un camouflet : pour eux, le tribunal administratif suivra l'avis du Conseil d'Etat, pas celui de la rapporteur. Et si la décision du tribunal leur est défavorable, Maître Grançois-Henri Briard, avocat de La Demeure historique, annoncent déjà qu'ils iront devant la cour administrative d'appel.

#Beynac La rapporteur public a donné raison au département sur les enjeux de sécurité, notamment sur la traversée de Beynac, qu'elle estime dangereuse pour les piétons — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 26, 2019

Les opposants au projet sont restés confiants après ce qui ressemble à un camouflet : pour eux, le tribunal administratif suivra l'avis du Conseil d'Etat, pas celui de la rapporteur. Et si la décision du tribunal leur est défavorable, Maître François-Henri Briard, avocat de La Demeure historique, annoncent déjà qu'ils iront devant la cour administrative d'appel. En raison du caractère sensible du dossier, la décision du tribunal administratif sera rendue le 9 avril.

#Beynac Maître François-Henri Briard, avocat de la Demeure historique, du côté des opposants, est confiant malgré les conclusions de la rapporteur publique ce matin pic.twitter.com/2GAY8rfGY5 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 26, 2019

Ambiance électrique, "opposition irrationnelle" contre "crime contre la nature"

Alors que Maître François-Henri Briard a qualifié le projet de déviation de "crime contre la nature", l'avocat du département de la Dordogne, Maître Xavier Heymans, a regretté "que l'on accuse [le département] de mensonge...c'est de la diffamation !" Face à l'ambiance électrique dans la salle d'audience, remplie d'opposants au projet, Maître Xavier Heymans a parlé d'une "opposition passionnée et irrationnelle", ce qui lui va valu d'être brièvement conspué. Le président du tribunal a rappelé plusieurs fois la salle, agacée par les conclusions de la rapporteur publique, à l'ordre.