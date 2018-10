Grenoble, France

Total, "c'est l'émetteur français le plus important". Avec 11 autres maires de communes françaises, Eric Piolle vient d'adresser un courrier au PDG du groupe Total pour lui demander de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. "À lui tout seul, c'est deux tiers des émissions de carbone en France", se justifie le maire de Grenoble pour qui Total "part à l'opposé de nos objectifs communs".

Respecter la COP21

"On s'est tous donné un objectif pour l'humanité lors de la COP21 en 2015. Depuis, Total a augmenté sa production d'hydrocarbures de 9% et prévoit d'augmenter cette production de 5% par an, dans les prochaines années", d'après Eric Piolle.

Les entreprises doivent s'engager

"Notre appel consiste à dire au PDG de Total qu'il peut être le leader de cette transformation vers la neutralité carbone et qu'il ne peut pas continuer cette fuite en avant", poursuit le maire de Grenoble. D'après l'élu écologiste, il y a eu un sursaut citoyen pour sauver la planète, mais certaines grandes entreprises ne jouent pas suffisamment le jeu.

Les gens transforment leurs habitudes, les collectivités avancent", explique Eric Piolle

Le maire de Grenoble cite l'exemple de sa ville : "en 2022, nous couvrirons les besoins des Grenoblois avec une électricité 100% renouvelable, ni nucléaire, ni fossile. Malgré cela, certains acteurs privés continuent cette fuite en avant".

Bientôt un procès ?

Si ils restent sans réponse de la part de Total, les douze élus menacent d'une action en justice. "Si certains défendent leurs intérêts particuliers, défendent le monde d'hier, on va vraiment frapper le mur très fort", prévient Eric Piolle. "Nous envisagerons des mesures juridiques parce que les choses sont trop graves. Là, c'est une atteinte majeure à notre avenir à tous", conclut le maire écologiste de Grenoble.