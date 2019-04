Contre les déchets au bord des routes, l'Eurométropole de Strasbourg et la direction des routes s'unissent

L'Eurométropole de Strasbourg et la direction des routes EST viennent de lancer, ensemble, une campagne de sensibilisation envers les automobilistes pour qu'ils arrêtent de jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture. Six panneaux ont été installés dans la métropole.

Strasbourg, France

Vous les avez peut-être déjà remarqués, le long des bretelles de l'A35 ou de la N353 : six nouveaux panneaux qui vous interpellent avec ce slogan : "Sérieux ? Changeons de réflexes". L'Eurométropole de Strasbourg et la direction des routes, la DIR EST s'unissent pour une nouvelle campagne de sensibilisation aux déchets au bord des routes.

500 kg de déchets par kilomètre tous les ans

Chaque année, les agents de la direction des routes autour de Strasbourg ramassent près de 500 kg de déchets par kilomètre ! L’équivalent de 10% des agents du centre d'exploitation et d'intervention de Strasbourg travaillent à temps plein sur le ramassage des déchets, alors que ce n'est pas leur principale mission explique le chef de centre Sylvain François, "nous devons aussi faire le fauchage, l'entretien des assainissements, de la voirie, des glissière etc. Malheureusement, le déchet on le fait de plus en plus". Sylvain François et ses agents retrouvent de tout : "de l'électroménager, des paquets de cigarettes et les fameuses bouteilles d'urines !".

Les agents de la direction des routes ramassent 500 kg de déchets par kilomètre chaque année © Radio France - Solène Cressant

Deux campagnes par an

La campagne d'affichage a coûté 8.800 euros à l'Eurométropole, presque autant à la DIR EST, unies pour cette première rappelle Hugue Amiotte le responsable de la DIR EST "on a essayé dans un premier temps, en unissant nos moyens, de réduire les déchets, maintenant on veut ramener l'usager à ses pratiques. Nous ciblons à des endroits particuliers de la métropole pour essayer d'être le plus percutant possible". L'Eurométrople de Strasbourg prévoit de laisser les panneaux plusieurs mois et envisage deux campagnes du genre par an.