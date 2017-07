Convoi de Mox à Cherbourg : les écologistes grincent des dents

Des collectifs anti-nucléaires appellent la population à manifester ce mardi à Cherbourg pour dénoncer une opération à haut risque. Selon Greenpeace huit tonnes de combustible Mox, mélange d'uranium et de plutonium, devraient être chargées cette nuit sur le port pour être expédiées vers le Japon.

Les écologistes grincent des dents ce mardi soir à Cherbourg alors que Greenpeace croit savoir qu'un convoi de combustible Mox, mélange d'uranium et de plutonium, va quitter le port de Cherbourg vers le Japon, demain mercredi 5 juillet.

Rassemblement pacifique

Les opérations de transports et de chargement de ce combustible nucléaire devraient commencer dans la nuit. Une opération à haut risque estiment deux collectifs anti nucléaires de l'Ouest (le CRILAN et le CAN- 0 - le collectif anti-nucléaire ouest ) qui appellent la population à manifester ce mardi soir à Cherbourg, au rond point de la Pyrotechnie près du port.

Il s'agit d'un appel à un rassemblement pacifique précisent les anti-nucléaires qui ne voulaient pas laisser passer le convoi Mox sans rien faire. Même s'ils ne prévoient de bloquer sa circulation ils veulent dire que selon eux ce convoi est dangereux. Le Mox contient de l'uranium en majorité et de 5 à 10 % de plutonium , ce qui le rend beaucoup plus radioactif qu'un combustible "classique"

Un convoi sous état d'urgence et menace terroriste

Greenpeace estime qu'entre huit et dix tonnes de Mox devraient être acheminées dans la nuit du mardi 4 juillet au mercredi 5 juillet sur le port de Chebrourg. L'arrivée est prévue dans des camions blindés après dix-huit kilomètres parcourus depuis l'usine de retraitement Areva La Hague. Le combustible sera ensuite chargé sur des bateaux spécialement équipés, pour être expédié mercredi dans la soirée vers le Japon. Tout ça sous très haute protection, a fortiori alors qu'on se trouve en état d'urgence et sous menace terroriste.

On ne saura pas précisément quelles forces de l'ordre sont mobilisées, c'est secret défense, mais pour les anti-nucléaires qui appellent ce soir la population à manifester, les risques sont multiples sur le parcours et les bateaux prévus pour transporter le Mox ne sont pas assez performants pour affronter des conditions météo extrêmes ou des attaques militaires..Et les manifestants le rappellent ce soir : le convoi va passer 65 jours en mer dans des zones touchées notamment par la piraterie.

Le convoi devrait arriver entre mi-août et début septembre au Japon, pour alimenter la centrale nucléaire de Takahama, récemment redémarrée. Le réseau "Sortir du nucléaire" rappelle de son côté que "c’est Areva elle-même qui, en 2010, avait livré le combustible MOX qui alimentait le réacteur n°3 de la centrale de Fukushima Daiichi, qui a été le théâtre d'une explosion grave le 14 mars 2011 "

75 000 euros d'amende pour quiconque s'approche du convoi

Dans la Manche, un important dispositif de sécurité est mis en place le long du parcours du convoi. Une ordonnance a également été prise par le tribunal de grande instance de Cherbourg. Pas question de s'approcher du convoi à moins de 500 mètres sous peine d'une amende de 75 000 euros par infraction et par personne.

Le dernier convoi du même genre était parti du port de Cherbourg le 17 avril 2013. Areva avait alors assuré qu'il était "quasi impossible" de fabriquer une bombe avec ce type de plutonium. Le groupe soulignait également "la grande robustesse des emballages" contenant le Mox.

Si le convoi de Mox est confirmé, il s'agira du sixième transport du genre de la France vers le Japon, le premier ayant eu lieu en 1999