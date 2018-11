COP 24 - Armel Le Cleac'h, navigateur : "Les Sargasses, c'est un fléau aux Antilles"

Armel Le Cléac'h veut sensibiliser le grand public et les enfants à la protection de l'environnement. "Avec des petits gestes au quotidien, on peut faire des grandes choses" raconte le marin breton.

"Ce qui me frappe surtout aujourd'hui ce sont les Sargasses, ces algues toxiques qui prolifèrent dans les Antilles" raconte le marin qui a remporté le dernier Vendée Globe en 74 jours 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, en se payant même le luxe de faire mieux que François Gabart. Ces algues, "on en trouve aussi aujourd'hui au large de l'Afrique, au large du Cap Vert, ce que l'on ne voyait pas il y a dix ans lorsque j'ai fait mon premier Vendée Globe".

Armel Le Cléac'h qui était l'un des grands favoris pour l'édition 2018 de la Route du Rhum a dû abandonner la course. Son maxi trimaran Banque Populaire IX a chaviré le 6 novembre au large des Açores.