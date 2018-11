COP 24 - Stéphane Le Diraison, navigateur : "Il est urgent d'agir pour protéger les océans"

Par Mikaël Roparz, France Bleu

Stéphane Le Diraison est très engagé dans la préservation des océans. Le marin de 42 ans a déjà participé à l'aventure de la Route du Rhum en 2014. Et lors de cette nouvelle édition, il a traversé l'Atlantique à bord du bateau Time for Oceans. Pour lui, tout le monde peut se mobiliser et agir.