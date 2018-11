COP 24 - Thibaut Vauchel Camus, navigateur : "Les mégots de cigarettes" enfouis dans le sable "ça me révolte"

Thibaut Vauchel-Camus est navigateur et donc très attaché à l'environnement. Lors de ses traversées sur les océans du monde, le constat est toujours le même : il y a trop de déchets flottant sur l'eau.

Thibaut Vauchel-Camus est originaire de Guadeloupe et réside à Saint-Malo. Âgé de tout juste de 40 ans, il vient de boucler sa Route du Rhum en montant sur la troisième marche du podium dans la catégorie des Multi50, à bord de son trimaran aux couleurs des 100 000 patients atteints de la Sclérose en plaques.

A chaque fois qu'il part sur les océans du monde, il est toujours révolté par les déchets beaucoup trop nombreux, les animaux morts à cause des plastiques. "Tous les déchets que l'on voit dans la rue se retrouvent dans la mer" raconte le marin. "Un jour sur une plage de Cancale en Ille-et-Vilaine, lors d'une journée de ramassage de déchets, on a trouvé 483 mégots en deux heures, ça me révolte".