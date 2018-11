COP 24 - VIDÉO : De l'importance de mieux se nourrir en respectant l'environnement

La protection de l'environnement passe également par nos habitudes de consommation alimentaire. Ainsi l'agriculture biologique par son refus de l'usage de produits chimiques de synthèse est plus saine pour le corps et la planète. À l'occasion de la COP 24, revenons sur son histoire.

Les produits issus de l'agriculture biologique sont plébiscités dans nos sociétés modernes. Saine pour le corps et respectueuse de l'environnement, l'agriculture biologique se distingue par ce mode de production, fondé notamment sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-utilisation d’OGM, le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique. Mais son succès n'est pas nouveau.

Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout - Claude Bernard, médecin physiologiste (1813 - 1878)

Dans les années 1920, certains agronomes, médecins et agriculteurs prônent un mode alternatif de production agricole privilégiant le travail du sol, l’autonomie et le respect des équilibres naturels. L'agriculture biologique vient de naître. Elle veut être l'exacte opposée de cette agriculture industrielle et intensive qui était pratiquée depuis le début du XXe siècle.

En 1981, les pouvoirs publics reconnaissent officiellement l’agriculture biologique.