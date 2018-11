COP 24 - VIDÉO : Le recyclage, de l'or dans les poubelles

Le simple geste de trier ses déchets permet de préserver au quotidien les ressources naturelles et de protéger l'environnement. Mais on s'aperçoit que cette problématique n'est pas nouvelle. À l'occasion de la COP 24, revenons sur des initiatives passées.

La 24e édition de la Conférence sur les changements climatiques (COP 24) se tient du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Cette rencontre internationale vise à enrayer le réchauffement de la planète et a pour but de mettre en œuvre les principes et les objectifs du développement durable. Dans cette optique, le tri sélectif a pour but de réduire l'empreinte écologique et de protéger l'environnement.

Avant la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, on s'aperçoit que la prise de conscience de la gestion des déchets n'est pas nouvelle en France.

1942 - Lyon

Suite à un arrêté municipal, la ville de Lyon met en place, en 1942, la "Récupération des Déchets et Vieilles matières". Boîtes de conserve, verre, chiffons, cuivre, caoutchouc et papier, tout est récupéré car "Tout peut servir. Tout doit servir".

1974 - La Rochelle

La Rochelle met en place dans les années 1970 une "collecte sélective" des papiers, cartons et même des récipients en plastique.

1974 - Le Havre

La ville du Havre teste dans deux de ses quartiers le ramassage sélectif des papiers. Les premiers résultats sont positifs. Près de 6% du poids des ordures est récupéré. Cette expérience est également intéressante d'un point de vue financier car elle permet de faire des économies sur l'incinération des ordures.

Les déchets, une source énergétique

Dans les années 1970, la France comme le reste du monde est touchée par la première crise pétrolière. Les collectivités françaises voient dans l'utilisation des déchets une source énergétique à moindre coût. Ainsi certaines villes comme Besançon, Versailles ou Paris chauffent leurs immeubles grâce à l'incinération des déchets.