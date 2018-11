COP 24 - VIDÉO : Les agressions contre la couche d'ozone

La couche d'ozone a pour effet d'absorber la plus grande partie du rayonnement ultraviolet nocif du soleil. Sans cette barrière, ce rayonnement menacerait les organismes vivants en provoquant cancer de la peau, cataracte, dégénérescence maculaire, affaiblissement du système immunitaire et détérioration de l’ADN de tous les êtres vivants, y compris les végétaux.

Depuis plus de 30 ans, la communauté scientifique s'alarme de l'apparition annuelle d'un trou de la couche d'ozone au-dessus de l’hémisphère sud.

1974 - La sonnette d'alarme

Dès 1974 a été théorisé le lien entre les CFC ou gaz chlorofluorocarbonés et l'appauvrissement de la couche d'ozone. En France, l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC) et la revue Que choisir appellent au boycott des aérosols contenant des CFC qui sont accusés de polluer, de gaspiller et d'être dangereux pour les utilisateurs.

1989 - Vers une réduction de la production de CFC

En 1985, il a été établi qu'un "trou" temporaire apparaissait chaque année dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Le protocole de Montréal voit le jour et a pour objectif de réduire puis de supprimer les substances qui attaquent la couche d'ozone. Le 16 septembre 1987, les pays de la CEE signent le protocole qui entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

Aujourd'hui - La réduction du trou de la couche d'ozone

Bonne nouvelle ! Le trou de la couche d'ozone est en train de se résorber. C'est la conséquence directe de l'interdiction internationale depuis 30 ans des produits chimiques contenant du chlore, les fameux CFC. Le satellite Aura de la NASA a effectué des mesures directes de chlore et d'ozone durant la période 2005-2016. Les données récoltées montrent que le trou dans la couche d'ozone s'est réduit de 20% sur cette période.

Il devrait continuer à diminuer à mesure que les CFC quitteront l'atmosphère. Mais ces gaz ont une durée de vie allant de 50 à 100 ans. Le trou de la couche d'ozone devrait persister jusqu’en 2060 ou 2080.