COP24. La belle aventure de l’océan

L'océan mondial génère une grande part de l'oxygène que nous respirons. Il régule le climat de la planète et joue un rôle majeur dans la température terrestre.

Il abrite la majorité des espèces vivantes sur Terre. L’océan c’est la vie …

Jean-Baptiste de Panafieu vient de sortir un livre aux éditions Dunod avec Pierre Royer, « La belle aventure de l’Océan ».

De l'apparition de l'eau liquide, il y a plus de 4 milliards d'années, aux bateaux autonomes et aux robots plongeurs, cet ouvrage magnifiquement illustré retrace en 100 dates l'histoire mouvementée de l'océan et de son exploration.

La santé des océans

D’ici à 2050, les océans pourraient contenir en tonnage plus de plastique que de poissons. Haché en petits morceaux, ce plastique est ingéré par les poissons, puis par les humains, avec des effets encore inconnus sur ces derniers.

Catherine Chabaud est la première femme à avoir terminé un tour du monde à la voile en solitaire lors du Vendée Globe en 1997. Elle lance un appel pour lutter contre la pollution des océans.

L'océan est saturé de plastique, d'eaux polluées, de déchets. Ses habitats sont détruits, les poissons pillés, pourtant, c'est un trésor qu'il faut préserver. L'océan est un Bien commun de l'Humanité. C'est le sens de Ocean As Common, la campagne de sensibilisation portée par Catherine Chabaud.

