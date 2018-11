COP24. Les oiseaux entre garrigue et méditerranée

Aigrette garzette, bécassine élégante, chevalier gambette, crabier chevelu, gobemouche noir… Le livre de Christian Philipp offre un regard original et sensible sur l’intimité des oiseaux.

Ce livre est une immersion dans la vie des oiseaux, une véritable balade pour découvrir 58 espèces.

Au fil des saisons les oiseaux apparaissent, tendres, amoureux, bagarreurs, chasseurs, pêcheurs, en mouvement, en action... Des scènes de vie propres à chaque espèce. Des séries de photos vivantes accompagnées de textes, qui permettent pour chaque espèce de mieux comprendre leurs mœurs et comportements.

Cet ouvrage est le fruit du travail d’un auteur-photographe : des années de patience et d’approche respectueuse, appuyées par les relecteurs naturalistes d’une association reconnue : les Écologistes de l’Euzière.

Depuis plus de 40 ans, les Écologistes de l’Euzière permettent aux jeunes et moins jeunes de comprendre la nature et de découvrir la beauté des paysages méditerranéens. Éducation à l’environnement, transmissions de connaissances, se font au travers d’animations sur le terrain, d’organisation de camps de vacances, d’études naturalistes, de formations et d’édition d’ouvrages.

