COP24. Une forêt en Corrèze sauvée

Les parcelles de forêt en Limousin et ailleurs sont actuellement l’objet de fortes convoitises. Il y a une explosion des prix car la demande mondiale en bois d’œuvre, en plaquettes forestières pour le chauffage industriel et en grumes de chêne est de plus en plus importante.

Un propriétaire dans le secteur de la vallée de la Dordogne souhaitait vendre près de 10 hectares de bois, dont une partie de chênaie, hêtraie de 80 ans.

Il a eu des propositions de la part d’entreprises qui ont chiffré la valeur de chaque arbre s’il était coupé. Mais il souhaitait pouvoir continuer à se promener dans ces bois magnifiques. Il ne voulait donc pas vendre à la coupe rase.

Le propriétaire et l’association Faîte et racines ont trouvé un accord. L’achat a été possible grâce aux dons de connaissances directes, et ceux effectué via une plateforme internet de financement participatif. La forêt est sauvée

► Sylvain Delot, membre de l’association Faîte et Racines, est l’invité de l’émission Une heure en France ce midi

Cette forêt est un terrain plat d’un seul tenant, avec un étang, et un pré terrassé en bord de route.

L’association y envisager un projet de réserve intégrale, des projets d’éclaircissements pour diverses plantations d’arbres, un projet de plateforme mutualisée de stockage des grumes pour les petites coupes du secteur, des projets d’agroforesterie comme une châtaigneraie, des projets pédagogiques s’appuyant sur ces activités.

