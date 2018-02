Le phénomène pourrait dure jusqu'à demain mardi 21 heures précise l'alerte de Météo-France. Il a commencé à neiger en Corrèze ce lundi matin vers 8h à basse altitude notamment dans les secteurs d'Egletons et Ussel où il y a déjà jusqu'à 5 cm par endroit. Les chutes devraient se généraliser par le sud et gagner ensuite l'ouest de la région dans l'après-midi. Météo-France attend entre 2 et 3 cm de neige sur l'ouest de la Haute-Vienne et le sud de la Corrèze. Il pourrait y avoir jusqu'à 7 cm ailleurs voire 15 à 20 cm sur les hauteurs.



Du côté des routes, aucune difficulté n'a été signalée ce matin. La circulation est cependant délicate par endroit comme le montre le tweet ci-dessous. En Haute-Corrèze toutes les unités du service des routes du Département sont mobilisées pour déneiger depuis 5 heures ce matin.