Corrèze : la FDSEA organise une dégustation de produits locaux sur l'Aire du Puy de Grâce

Corrèze, France

Les touristes qui se sont arrêtés sur l'Aire du Puy de Grâce sur l'A20, en Corrèze, ont eu la bonne surprise de découvrir un atelier dégustation de produits locaux. Une opération organisée par une dizaine d'agriculteurs de la FDSEA de Corrèze (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) pour la deuxième année consécutive.

Faire découvrir les produits locaux

Cet atelier c'est d'abord l'occasion de faire découvrir les spécialités du département aux touristes. Une petite assiette dégustation a été proposée à chacun : du veau de lait, du magret de canard de basse Corrèze, des pommes et des tomates également.

Marie, une Vendéenne, et sa famille se sont arrêtés ici par hasard : "C'est une bonne surprise, c'est très bon et ça permet de créer du lien".

Au menu du rumsteck et du veau de lait © Radio France -

Les difficultés du métier évoquées

Ce rendez-vous est aussi un moyen d'expliquer le métier d'éleveur, d'agriculteur, aux voyageurs de passage explique Marie-France Forest, agricultrice sur le plateau de Millevaches et secrétaire générale adjointe de la FDSEA en Corrèze : "Ca nous permet d'avoir un contact différent. L'échange est plus direct et finalement on se rend compte que les gens sont très réceptifs".

Les agriculteurs rappellent également qu'il est important de consommer des produits locaux, français, plutôt que ceux des pays étrangers. Le Ceta, traité de libre échange controversé entre le Canada et l'UE, a par ailleurs été évoqué. Pour rappel il a été voté à l'Assemblée Nationale le mardi 23 juillet, une décision que dénoncent les agriculteurs partout en France ces derniers jours.