Limousin, France

Les opposants à l'élagage généralisé sur les bords des routes de la Corrèze continuent de se mobiliser. Les deux collectifs vont envoyer un courrier au ministre de l'Ecologie. Un courrier remis au terme d'une course-relais en vélo, pour médiatiser l'affaire. C'est ce qu'expliquait ce jeudi matin Louis Dubreuil, porte-parole du CRAAC, sur France Bleu Limousin, avec Philippe Graziani.

Confrontation entre deux notions de l'intérêt général

"Il est évident qu'on a besoin d'un arbitrage", explique le porte parole du Collectif d'associations contre l'élagage, qui s'est donc mis d'accord avec l'autre collectif, celui des arboristes grimpeurs, pour saisir Nicolas Hulot, à propos du rôle "régulateur" de l'Etat. "Il faut arbitrer", dit Louis Dubreuil, "entre l'intérêt général défendu par le département sur l'entretien des routes, et l'intérêt général de la République sur le respect d'un certain nombre de codes concernant la protection des paysages et de l’environnement". Des codes qui ne sont pas respectés, selon lui, dans le cadre de cette procédure.

"Si on l'envoie par la Poste, pas sûr qu'elle arrive vraiment au ministre...

"Il est fort possible que Nicolas Hulot soit déjà au courant", estime-t-il, mais il faut se faire remarquer pour avoir une chance d'être entendu. "Si on l'envoie par la poste, on n'est pas sûr qu'elle arrive vraiment sur le bureau du ministre ! Il faut médiatiser, avec un départ sous les fenêtres du conseil départemental, et matérialiser le parcours", poursuit Louis Dubreuil. Le courrier partira ce samedi.