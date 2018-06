Corse, France

Après les flammes, Chiatra, Sant'Andria di u Cotone, Cervione craignent à présent des mouvements de terrain. Craintes confirmées par une étude par le BRGM (bureau de recherche géologiques et minières). La destruction de la végétation a entraîné une érosion des terrains, le sol est devenu instable, plus rien ne retient les pierres, les rochers, la boue. Des habitations par endroit sont menacées. Le BRGM, dans son étude, recense une quinzaine de points noirs, et deux priorités absolues, deux endroits où il faut intervenir en urgence : au-dessus de Cervione et sur la route RD 71 qui relie Cervione à Sant'Andria di u Cotone. Le risque de décrochage de blocs rocheux y est particulièrement important. Une maison a d'ailleurs déjà été impactée. "Il faut absolument sécuriser ces endroits", explique Baptiste Vignerot, spécialiste des risques naturels au BRGM.

Baptiste Vignerot, spécialiste des risques naturels au BRGM Copier

Reste à déterminer à présent qui doit intervenir sur les travaux. Et qui doit (peut) les financer.