Corse, France

Les étés se suivent et ne se ressemblent pas, tant la sécheresse de 2017 semble loin aujourd'hui. L'été 2018, en plus d'être le plus chaud après celui de 2003, est également le second plus arrosé après celui de 2002. Près de cent-vingt millimètres de précipitations sont en moyenne tombés sur la Corse, ce qui représente deux fois plus que la moyenne habituelle.

Cet excédent concerne toutes les régions de l'île y compris les plus arides, comme l'explique Patrick Rebillout, le directeur adjoint du centre météorologique d'Ajaccio : "Sur la majeure partie de l'île, on est à 150 ou 200% de la normale. La partie occidentale de l'île a été très arrosée, mais même dans des régions comme la Balagne ou la Plaine Orientale qui sont traditionnellement des endroits assez arides on est dans la normale [...] L'explication ce sont les très nombreux orages qu'il y a eu sur le relief et qui ont débordé sur le littoral. On a eu aussi une fin de printemps très pluvieuse."

Patrick Rebillout, directeur adjoint du centre météorologique d'Ajaccio Copier

Cet été les phénomènes pluvieux et orageux ont été nombreux dans l'île © Radio France - RCFM

À noter que de nouvelles précipitations pourraient toucher la Corse durant la seconde moitié du mois d'août.