Corse : la question des déchets se règle … lentement

Corse - France

Malgré les menaces récurrentes de crise, notamment à l’approche de la période estivale, malgré les capacités réduites d’enfouissement des déchets tant à Viggianello qu’à Prunelli di Fium’Orbu, malgré l’urgence finalement et de façon générale, le dossier du traitement des déchets ménagers avancent à petits pas. Il est porté de réunion en réunion. La cinquième du genre se tenait mercredi 22 mai à Corte. Une réunion qui sera suivie d’une autre, avec pour objectif de confirmer certaines pistes.

L'Etat, la collectivité de Corse et le SYVADEC cherchent encore et toujours une solution pour faire retomber la pression qui pèse sur les centres d'enfouissement de Viggianello et de Prunelli di Fium’Orbu. Ces décideurs doivent dans le même temps mettre en place le plan de gestion des déchets,

Après trois heures de réunion, on a pu connaître le nombre approximatif de structures envisagées pour accueillir et traiter les 170 000 tonnes d'ordures que produit la Corse chaque année.

François Sargentini, président de l'Office de l'Environnement de la Corse Copier

« Un bal de tartuffes … »

Problème, on ne sait toujours pas où seront installées les centres de stockage. C'est ce qui a vivement fait réagir Jean Pereney, vice-président de la communauté des communes du Sartenais-Valincu, où se trouve le centre de Viggianello : « j’ai plutôt l’impression d’assister à un bal de tartuffes, avec _beaucoup d’hypocrisie et peu de prise de décision_. Tout le monde est d’accord pour des centres de sur-tri, pour des centres de compostage, mais quand il s’agit de centres de stockage, alors là on sent une vraie réticence. Et c’est ce qui nous inquiète le plus aujourd’hui. »

Jean Pereney, vice-président de la communauté des communes du Sartenais-Valincu Copier

« Une cible dans le dos … »

Avoir à traiter des déchets ménagers semble être une mission périlleuse, dangereuse. En tout cas, l’exercice s’avère difficile pour bien des maires. Dans ce contexte de recherche de terrains pour y implanter différents centres, Philippe Mariotti, maire d'Urabalacone et certains élus de sa commune, font l’objet de menaces : « on m’alerte de menaces, de pressions, de propos diffamatoires, où je serai éventuellement intéressé pour emmener des déchets sur ma commune, que je serai lié au grand banditisme, on veut me raccrocher à des gens. Il y a des gens qui traitent les déchets qui sont menacés. Ils font partie de mon entourage. Sur la commune il n’y a ni étude, ni projet. Il y a, comme l’indique Laurent Marcangeli, une option sur une carte, une zone blanche. Pour ma part, je n’ai reçu personne souhaitant réaliser quelque chose sur ce terrain-là. Mais je ne suis pas fermé à accueillir sur ma commune un porteur de projets qui aurait un projet de plateforme de compostage. On me met une cible énorme dans le dos. »

Philippe Mariotti, le maire d'Urbalacone fait l'objet de menaces Copier

C’est donc dans ce contexte difficile que progresse le dossier du traitement des déchets ménagers en Corse. Un dossier qqui fera l’objet d’une nouvelle réunion de travail dans les prochaines semaines.