Corse : le maire de Calenzana porte plainte après l’incendie qui a dévasté sa commune

Corse, France

Près de 1650 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes sur toute la Corse depuis samedi. Le bilan n’est que provisoire, et la superficie totale pourrait être, au final bien, plus importante. De nombreux foyers sont toujours actifs au lever du jour, en Balagne, aux abords de la forêt de Bonifato, dans le Cap-Corse entre Pietracorabara et Brando, à Ghisoni, Tolla ou Sampolo.

Ces chantiers nécessitent l’engagement de moyens importants. Les renforts aériens ont repris du service à la première heure. Les canadairs effectuent d’abord des rotations dans le Cap-Corse avant de se repositionner sur le chantier de la Balagne. Les pompiers voudraient calmer le foyer qui se situe sur les crêtes avant une remise du vent (d’intensité moindre) en montagne dans l’après-midi.



En Corse du Sud, tous les foyers sont désormais maîtrisés. Le bilan définitif fait état de 150 hectares parcourus par les flammes sur deux sites principaux à Sampolo et Tolla. Les choses étant rentrées dans l’ordre, tous les moyens sont concentrés sur la Haute-Corse.

Des mains criminelles

En l’espace de quelques heures, près de 50 départs de feu ont été enregistrés sur toute la région. Plusieurs d’entre eux sont consécutifs à des écobuages mal maîtrisés, écobuages pourtant interdits en ces temps de grand vent. Trois écobuages seraient à l’origine des incendies survenus en Corse du Sud. Plusieurs enquêtes sont en cours. Elles devront donc déterminer l’origine des sinistres.

La part accidentelle n’est cependant pas la seule cause. À Calenzana, Pierre Guidoni, a décidé de porter plainte. "Tout s’est embrasé d’un coup, mais le feu n’est pas parti tout seul", a indiqué sur France Bleu RCFM le maire de Calenzana. "Je porte plainte à chaque incendie. C’est inadmissible de voir ce qui se passe. Cela devient insupportable", a conclu Pierre Guidoni.