Corse, France

C’est un changement majeur pour la Corse. A compter du 1er août, la région permet un tri bien plus important des déchets ménagers. Fini le casse-tête ! Pot de yaourt, emballages carton, capsules en aluminium, métal … tout peut désormais être déposé dans le bac de couleur jaune.

L'Etat impose à la totalité du territoire de passer à l'extension du tri d'ici 2022. La Corse prend donc les devants. Une initiative non négligeable alors que le risque d’une nouvelle crise des déchets n’est en rien écartée. Avec ces opérations de « tri simplifié » on attend dans les rangs du SYVADEC des résultats importants et rapides.

Catherine Luciani, directrice du SYVADEC : « la collecte est transférée dans un centre partenaire à Nîmes spécialisé » Copier

Des investissements indispensables

Cette intensification du tri sélectif impose une adaptation technique au sein des intercommunalités. Ainsi, et par exemple, la communauté d’agglomération du pays ajaccien a doublé le nombre de bacs jaunes sur les 240 points de dépôts du territoire. Cela a nécessité un investissement de 400.000€ pour l'acquisition de nouveaux camions.