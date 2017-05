Corse : première alerte sur le front des incendies

50 hectares de végétation détruits par les flammes samedi. Le premier feu de la saison dans la région ajaccienne suscite des inquiétudes au sein des pompiers. Les températures anormalement hautes et la sècheresse font craindre le pire.

Il n’y a plus de saisons. Le dicton est employé fréquemment sur divers sujets. Et la triste problématique des incendies n’échappera pas, une nouvelle fois, à cette règle. Il faut dire que le feu qui s’est déclaré samedi 20 mai sur le Monte Gozzi, aux portes de Sarrola-Carcopino, a déjà marqué les esprits.

Températures anormalement élevées pour la saison

Le sinistre a détruit une cinquantaine d’hectares de végétation et a nécessité l’intervention d’une quarantaine de pompiers et autres hommes de la sécurité civile. Huit engins et deux canadairs ont également été engagés dans la lutte pour venir à bout des flammes. Pas de victime, pas de maison sinistrée, mais un premier coup de chaud que les soldats du feu prennent au sérieux alors que nous ne sommes qu’à la fin du mois de mai.

Une fin de mois synonyme néanmoins de « températures anormalement élevées pour la saison » précise le colonel Bruno Maestracci, directeur du SDIS de Corse du sud. «On a une sécheresse avérée et des gens qui procèdent à des écobuages. La conjonction de ces trois facteurs fait que dès que l’on a feu qui dépasse un peu les limites on a du mal à l’arrêter ». Le Colonel Maestracci s’interroge sur la saison prochaine : « je ne sais pas si la saison sera difficile ou pas. On ne peut adresser que des messages de prévention », conclut le directeur du service départemental d’incendie et de secours.