Corse : prévisions pessimistes en matière de sécheresse

« La sécheresse de 2017 n’avait rien d’exceptionnel, et la prochaine saison d’été devrait le confirmer » indiquent les prévisionnistes de Météo France, plutôt pessimistes. Le manque d’eau annoncé impose un changement immédiat de comportement et de gestion de la ressource.

Corse, France

Pas de temps à perdre. La Corse sera confrontée dans les prochains mois à un problème d’approvisionnement en eau. Les voyants clignotent depuis quelques semaines déjà. Pas de pluies, peu de neige, des températures qui se situent souvent au-dessus des normales, le changement climatique se confirme et tire derrière lui son lot de conséquences.

Dans les rangs de Météo France, on est plutôt pessimiste. « Pour l’heure, il n’y a pas de sécheresse météorologique même si l’on enregistre sur l’hiver et sur la saison recharge qui va de septembre à mars un déficit de précipitations » indique Patrick Rebillout, directeur de Météo France en Corse. « Mais, même si nous ne sommes pas dans une sécheresse dite agricole - eau disponible dans le premier mètre du sol- on a des indices qui sont relativement pessimistes » conclut Patrick Rebillout.

Un changement de comportement s’impose

Ces prévisions pour le moins pessimistes imposent une réaction immédiate. L’office hydraulique de la Corse va engager très rapidement une campagne de sensibilisation auprès de la population. Son président, Xavier Luciani va droit au but : « la ressource est épuisable. Il faut donc changer de culture et avoir une gestion beaucoup plus raisonnable de la ressource dans tous les domaines, aussi bien au niveau des usagers que des collectivités. Il faut que l’on réussisse à avoir un comportement nouveau vis-à-vis de la ressource. Dans les années à venir, le changement climatique va nous porter vers des saisons beaucoup plus longues en termes de sécheresse avec une baisse une baisse relative de la ressource. De fait, l’année 2017 qui paraissait exceptionnelle est finalement la normalité qui s’institue pour les années à venir. En l’état actuel des ressources, nous sommes obligés de faire, déjà, de la prévention dans la perspective d’une situation qui pourrait devenir délicate en août ou septembre. »