Côté d'Opale : le Parc marin demande la protection du Fulmar boreal

Dans le Boulonnais, le Parc marin demande au Préfet de prendre des mesures pour protéger le Fulmar Boreal. Huit mois dans l’année, cet oiseau très fragile est dérangé par les pratiquants de paramoteur et de parapente qui s'élancent depuis la pointe de la Crêche.

Sur les falaises de la Pointe de la Crêche, les couples de Fulmar boreal sont dérangés par les parapentes et les paramoteurs. Ils ne se reproduisent plus suffisamment pour assurer la survie de l'espèce sur ce site.

Boulogne-sur-Mer, France

Entre Boulogne-sur-mer et Wimereux, à la pointe de la Crêche, le Fulmar boreal est clairement menacé de survie si rien n’est fait. Entre 2016 et 2017, la production d’oeufs a chuté de 62%, à cause des dérangements.

Frédéric Fasquel est le directeur du Parc marin des estuaires picards et de la mer d'Opale : "C'est une espèce fragile, qui est protégée au niveau national, et qui a la particularité de ne pondre qu'un seul oeuf par an."

Sa reproduction est sensible et compliquée.

Les couples sont dérangés

Or les couples de Fulmar de la pointe de la Crêche sont constamment dérangés pendant la période sensible de nidification et de nourrissage. Les voiles les empêchent de revenir vers le nid. Ensuite, les jeunes sont perturbés au moment de prendre leur envol.

La production d’œufs du Fulmar Boreal a chuté de 62% entre 2016 et 20017, du fait des dérangements. - Sylvain Dromzée/Agence française pour la biodiversité

Sensibiliser les pratiquants de parapente et de paramoteur ne suffit plus : "Il y avait déjà une convention entre le Conservatoire du littoral et l'association locale qui regroupe les pratiquants. Mais ces dernières années, vue la chute de production, dans un diagnostic partagé, on s'est rendu compte qu'il fallait faire évoluer les pratiques.

Nous proposons une interdiction de survol du site entre le 1er janvier et le 31 Août.

C'est au préfet du Pas-de-Calais que reviendra la décision de prendre une telle mesure. Le Conseil de gestion du parc ne fait qu'une recommandation. C’est la première fois depuis sa création effective, il y a trois ans, que le parc marin demande une mesure de protection pour une espèce en réglementant une pratique. Un coup d’essai, alors que ses recommandations sur la gestion des phoques sont très attendues en Picardie et Côte d’Opale.