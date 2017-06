Côte d'Or : canicule, la galère sur les chantiers

Alerte canicule : depuis plusieurs jours, la chaleur est écrasante en Côte-d’Or. La température montera jusqu’à 36 degrés ce jeudi. Une période particulièrement difficile, comme chaque année, pour les ouvriers du bâtiment, qui mêlent travail physique et d’extérieur.

“Des fois on a un peu la tête qui tourne…” Jérémy, 30 ans, est grutier sur un chantier du quartier Heudelet à Dijon. Midi approche, le soleil est au zénith et le mercure avoisine les 35 degrés. Forcément, il subit. “Il fait chaud, et j’ai l’impression d’avoir deux de tension, d’avancer tout doucement.”

Pour éviter le coup de chaleur, pas de solution miracle, seulement un remède efficace : “De l’eau, beaucoup d’eau, et se mettre à l’ombre ! Je viens justement d’aller me mouiller le visage.”

Torse nu ou manches longues

Côté vestimentaire, chacun sa technique pour limiter les dégâts. Cagdas, 28 ans, pose de l’enduit sur un échafaudage le long de l’avenue du Drapeau. Il a opté pour la technique de l’effeuillage : “Un short replié jusqu’en haut des cuisses, torse nu, et une casquette, juste histoire de… Et pas de crème solaire : sinon, avec la poussière c’est une catastrophe !”

Plus loin sur l’avenue, Laurent, manches longues et pantalon, tient un tout autre discours : “Il faut observer ce que font les pays au Moyen-Orient : j’ai travaillé avec des Algériens, des Marocains… Ils sont habillés, eux ! Une chemise, un marcel dessous pour absorber la transpiration, et pour se protéger des rayons du soleil.”

Les cordonniers les plus mal chaussés

Sur le chantier de l’école de commerce, près de la rue Devosge, Anthony est également en pantalon, mais c’est son travail qui l’exige : “On est toujours obligé de garder nos EPI, équipements de protection individuelle, on a pas le droit de travailler en short. Donc c’est t-shirt, pantalon, chaussures de sécurité.” Et la chaleur ? “C’est dur ! Mais on fait avec…”

Et avec le sourire : “En fait, je m’occupe de poser la climatisation. On installe, on met en service et puis on s’en va, donc on en profite pas vraiment… C’est un peu ironique”, sourit-il : “Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés !”

Pour rappel, voici les conseils en cas de forte chaleur : boire au moins 1,5 litre d’eau par jour, éviter les efforts trop importants, être particulièrement vigilants pour les enfants et les personnes âgées. En cas de maux de tête et/ou de nausées, consultez un médecin.