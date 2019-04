Côte-d'Or : des habitants contre l'extension du circuit automobile se mobilisent à Prenois

Prenois, France

Tout a commencé au mois de janvier, quand le conseil municipal de Prenois a voté la transformation de 40 hectares de cette forêt en "zone d'activité". Conséquence : ça ouvre la porte à un projet d'extension du circuit automobile de Dijon-Prenois et donc à de la déforestation. Une association s'est montée pour lutter contre ce projet : "Les sentinelles de la montagne dijonnaise" sont nés en janvier et comptent désormais 80 adhérents.

"On est dans l'âge de la transition écologique il parait, est-ce que construire un circuit automobile à côté d'un autre qui existe déjà c'est de la transition écologique ?", argumente François Jarige, un des membres de l'association. Un autre argument existe, celui du bruit. "Ça nous pourrit la vie", lance François Mognot, habitant de Prenois. Un autre habitant de Lantenay affirme qu'il entend les bolides "comme s'ils étaient dans le jardin".

Les habitants se sont réunis en forêt pour faire le point sur l'avancée du dossier © Radio France - Alexandre Berthaud

"Pour que des voitures puissent tourner en rond"

Et puis il y a la biodiversité et Yvette. Bénévole à la LPO elle va souvent se promener dans les bois pour écouter les oiseaux. "On voit aussi des papillons, certaines plantes rares, de nombreuses traces de pattes d'animaux", énumère-t-elle avant d'ajouter : "c'est dommage d'enlever de la forêt pour que des voitures puissent tourner en rond".

Des experts vont venir examiner la biodiversité du lieu mais pour l'instant pas d'espèce en danger et donc pas de raison légale de faire reculer le projet. Même chose concernant l'argumentaire "écolo", ce n'est pas parce que cela va contre la transition écologique que la loi peut stopper le projet.

En revanche la mairie peut encore faire machine arrière. C'est pour cette raison que les opposants continuent de faire pression et de mobiliser à la fois les habitants de Prenois mais aussi ceux des communes alentours.

Symboliquement des arbres de la forêt jouxtant le circuit sont devenus des "arbres à défendre" © Radio France - Alexandre Berthaud