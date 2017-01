Côte-d'Or : la chasse de la bécasse des bois suspendue à cause du froid

La préfète de la Côte-d'Or a décidé de suspendre la chasse à la bécasse des bois dans tout le département pendant une semaine à cause du froid.

Mauvaise nouvelle pour les chasseurs mais bonne nouvelle pour les bécasses, la chasse de la Bécasse des Bois est suspendue à cause de la vague de froid que connaît le département de la Côte-d’Or. Et selon les prévisions météorologiques, il devrait se prolonger pendant une semaine. Actuellement, certaines espèces d’oiseaux, dont notamment la Bécasse des bois, apparaissent particulièrement vulnérables à cette vague de froid. La décision de suspendre cette chasse est valable à compter de ce samedi 21 janvier minuit et jusqu'à dimanche prochain.

Cette interdiction de chasser la bécasse est conforme à l’article R.424-3 du code de l’environnement précise la préfecture dans un communiqué