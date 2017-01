Côte-d’Or : qui est le mystérieux acheteur du Bois de Corton ?

La question résonne comme le titre d’un bon roman. Loin de la fiction c’est la question bien réelle que se posent ce lundi les présidents des Appellations Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton, Ladoix, Corton et Corton Charlemagne et des Hautes-Côtes.

Que va devenir le bois de la colline de Corton ?

La colline de Corton est située au nord de Beaune et elle est balisée par trois villages : Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton et Pernand-Vergelesses, des noms qui sonnent forcément aux oreilles des amateurs de bons vins. Ces communes disposent chacune de leur appellation village et de leurs premiers crus. et partagent 150 hectares classés en grand cru : Corton et Corton-Charlemagne.

Pourquoi est-il important ?

Ce bois fait bien sûr partie du patrimoine paysager et même culturel de la côte de Beaune. Il contribue en effet au caractère exceptionnel du site et du territoire. Mais il a aussi et surtout, un impact majeur sur les climats des parcelles de vigne qui le jouxtent.

Pourquoi les élus sont-ils inquiets ?

Le bois de la colline de Corton est aujourd’hui en vente et un acheteur se serait déclaré, mais inconnu et prêt à mettre une somme exorbitante précisent les présidents des appellations d’origine contrôlée et les Maires des communes concernées, d’autant plus qu’à ce jour, il n’est pas classé en site protégé.