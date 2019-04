Côte d’Or : trois idées reçues sur les éoliennes

Les chinois débarquent en Côte d’Or. Le groupe Envision compte installer 16 éoliennes dans quatre villages : Avelanges, Marey-sur-Tille, Selongey et Villey-sur-Tille. Les machines arriveront à la fin du mois de juin de Chine.

Dijon, France

16 mats de 175 mètres de haut au bout des pâles. A la fin du mois de juin, ces éoliennes arriveront en Bourgogne, par cargo depuis la Chine. Dans les quatre communes du nord Côte-d’Or, des travaux sont en cours. Les premières pâles commenceront à tourner à la fin de l'année. Le projet est dans les tuyaux depuis 10 ans. Nos trois idées reçus avec Delphine Robineau, responsable de projet éolien dans le groupe RES, qui a plusieurs parcs en Côte d'Or.

France Bleu : Première idées reçue, les éoliennes font beaucoup de bruit ?

Delphine Robineau : C’est une idée reçue. La réglementation nous oblige désormais à faire une étude acoustique. Par exemple, un lave-vaisselle récent, en route, c’est 40 décibels, soit une éolienne à 500 mètres. Et de nos jours, les éoliennes ne peuvent plus être installées à moins de 500 mètres.

Les éoliennes sont les pires ennemies des oiseaux ?

Les éoliennes sont un danger, mais non les pires ennemies. Selon une étude de la Ligue de protection des oiseaux, en moyenne, une éolienne touche sept oiseaux par an. Donc imaginez les dégâts que font plutôt les lignes électriques, les voitures, les animaux etc.

Les éoliennes chinoises inondent le marché français. C'est notre troisième idée reçue. C'est le cas ?

La France a surtout développé un réseau de PME est de grandes entreprises qui se sont spécialisés plutôt sur la fabrication de composants que sur la fabrication d’éoliennes. Il y a en France des fabricants. La balance est assez équilibrée entre l’exportation et l’importation.

Delphine Robineau, la responsable du projet éolien dans le groupe RES, rappelle également que l’éolien en France a créé en 2017 quatre emplois par jour. Il y a 16 000 emplois direct et indirect dans l’éolien.

