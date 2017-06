Côte-d'Or :un arrêté anti-sécheresse mis en place à compter du lundi 26 juin

Après un hiver et un printemps déjà secs, la période de canicule récente a renforcé la baisse rapide des niveaux constatée dans les cours d’eau de la Côte-d'Or. Les seuils d’alerte sur 7 des 16 bassins versants du département ont été dépassés. Des restrictions sont mises en place.

Un étiage des cours d’eau tardif impose un renforcement de la vigilance et une gestion économe de la ressource en eau explique la préfecture dans un communiqué publié ce vendredi 23 juin. Les autorités constatent qu'après un hiver et un printemps déjà secs, la période de canicule récente a renforcé la baisse rapide des niveaux constatée dans les cours d’eau du département. Les prévisions météorologiques pour les semaines à venir et surtout le faible niveau des nappes phréatiques imposent donc une gestion responsable et économe de la ressource en eau en ce début d’été.

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence le franchissement des seuils d’alerte sur 7 des 16 bassins versants du département. Dans ce contexte, outre la mise en œuvre des mesures dites particulières sur ces 7 sous-bassins versants, les mesures de restrictions générales qui s’appliquent principalement aux particuliers et aux collectivités ont été déclenchées sur l’ensemble du département. Ces mesures, adaptées à la situation observée, concernent par exemple l’arrosage des potagers et massifs de fleurs ou le lavage des voitures à domicile.

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or a ainsi signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuil le 23 juin 2017.