Le Parlement européen vote définitivement l'interdiction du plastique à usage unique à partir de 2021

A partir du 1er janvier 2021, les plastiques à usage unique seront interdits dans l'Union européenne. Le Parlement européen a adopté ce mercredi cette mesure à une large majorité.

à lire aussi Comment limiter notre consommation de plastique ?

Cela concerne des produits en plastique comme les cotons-tiges, les pailles, les touillettes à café, les couverts ou encore les bâtonnets pour ballons. S'il existe une alternative, ils seront interdits.

à lire aussi Élections européennes : à quoi sert le Parlement européen ?

"Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent d'agir", a insisté l'eurodéputée belge Frédérique Ries, rapporteure du texte.

Plus de matières recyclées dans les bouteilles en plastique

Pour d'autres produits, notamment les emballages en plastique pour des aliments prêts à consommer, l'objectif est simplement de réduire leur consommation au niveau national et d'être plus exigeant sur leur conception et leur étiquetage.

Un accord avait été obtenu fin décembre entre les institutions européennes. Par exemple, un seuil de collecte de 90% des bouteilles en plastiques d'ici 2029 a été fixé. Elle doivent contenir au moins 25% de produits recyclés d'ici 2025, et 30% d'ici 2030.

En France, l'Assemblée nationale a voté en octobre dans le cadre du projet de loi alimentation et agriculture l'interdiction de certains produits comme les couverts et les contenants en plastique en 2020.

Le principe pollueur-payeur renforcé pour le tabac

Le texte adopté renforce également le principe du pollueur-payeur, notamment pour l'industrie du tabac. Elle devra couvrir à partir de 2023 les coûts de collecte et de recyclage des filtres à cigarette. Il s'agit du deuxième produit en plastique à usage unique le plus jeté dans l'Union européenne.

Ces produits représentent, selon la Commission, plus de 70% des déchets marins, dont on retrouve des résidus dans de nombreuses espèces comme les tortues de mer, les phoques, les baleines ou les oiseaux, mais aussi les poissons et les mollusques destinés à l'alimentation humaine.