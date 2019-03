Coup d'envoi de la saison à l'arboretum des Grandes Bruyères d'Ingrannes

C'est le printemps et la saison démarre ce week-end dans le Loiret à l'arboretum des Grandes Bruyères d'Ingrannes. Situé au coeur de la forêt d'Orléans, il s'étend sur 14 hectares, il regroupe 7000 arbres et arbustes essentiellement d'Asie et d'Amérique du Nord. Visite guidée dans un havre de paix.

Orléans, Loiret, France

L'arboretum des Grandes Bruyères se trouve à Ingrannes au milieu de la forêt d'Orléans, il s'étend sur 14 hectares, il regroupe 7000 arbres et arbustes essentiellement originaires d'Asie et d'Amérique du Nord. Il a été créé au début des années 1970 par Bernard de la Rochefoucauld et son épouse, il appartient depuis 1984 à la Fondation des Arboretums de France, c'est donc un arboretum privé, botanique et paysager. Il accueille 6000 visiteurs par an, la plupart viennent du Loiret et de la région mais il y a aussi des touristes étrangers, Anglais, Néerlandais, Japonais et même d'Afrique du Sud.

Les premiers magnolias sont en fleurs

Les magnolias asiatiques sont déjà en fleurs © Radio France - Lydie Lahaix

Parmi les nouveautés de cette saison à découvrir dans la partie asiatique : "la rivière Pierre et Alexis". "Ici pendant l'hiver on a tout chamboulé, on a rajouté un petit cours d'eau, c'est très important pour la biodiversité, les insectes, les libellules, les grenouilles et tout autour on a planté de nouveaux arbres, il y aura notamment beaucoup de roses" explique Marie Deguay, chargée du développement de l'arboretum, qui se réjouit de voir les premiers arbres en fleurs pour l'ouverture du site au public. L'arboretum est surtout réputé pour ses magnolias, il y a en plus de 300, il est aussi connu pour ses bruyères et son incontournable chêne. "C'est le doyen de l'arboretum, il a été labellisé "arbre remarquable", il est très grand, il mesure 22 mètres de haut sur 22 mètres de large, il a au moins 200 ans selon les spécialistes".

La "rivière Pierre et Alexis" entourée de jolies bruyères © Radio France - Lydie Lahaix

Un 3ème jardinier a été embauché cet hiver

L'arboretum a souffert des gros coups de vent de ces dernières semaines, également de la sécheresse de l'été dernier, il a perdu une dizaine d'arbres. Mais au rayon des bonnes nouvelles, un 3ème jardinier a été recruté en février, ici les jardiniers travaillent à la main, ils n'utilisent aucun produit chimique, c'était un souhait dès le début des propriétaires.

France Bleu Orléans sera en direct de l'arboretum des Grandes bruyères d'Ingrannes ce samedi entre 10h-12h30 avec Catherine Caen. Il sera ouvert tous les jours jusqu'au 3 novembre. L'arboretum qui participe aux Festivités autour des 500 ans de la Renaissance. Il proposera cet été une visite en juillet et une en août sur les traces des botanistes de cette époque. Et durant toutes les vacances scolaires 2019 aussi un jeu de piste sur ce thème pour les enfants.