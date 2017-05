Coup de chaud ce week-end sur l'ensemble du département, les travailleurs souffrent

C'est un week-end très long et surtout très chaud qui s'annonce pour l’Ascension. Ce jeudi il faisait 30° sur tout le département, même 31 dans l'après-midi à Bordeaux. Si certains ont pris la route pour partir à l'océan, d'autres sont restés à Bordeaux pour travailler malgré la chaleur.

On n'a pas encore battu le record de chaleur pour un mois de mai. Le record c'était en 1922, il faisait 35 degrés à Bordeaux. Mais il fait tout de même très très chaud ce week-end en Gironde. A Bordeaux, il faisait 31 degrés ce jeudi et malgré la chaleur étouffante, nombreux sont ceux qui ne font pas le pont. Ils doivent prendre leur courage à deux mains pour se rendre au travail et affronter les hautes températures.

Des ouvriers en plein cagnard

Dacunha et ses collègues viennent tout juste de descendre de la grue. Ils cherchent un coin d'ombre pour manger leur sandwich, car ils travaillent de 8h à 16h en plein week-end de l'Ascension et surtout en plein cagnard. "Nous sommes en retard avec le chantier c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui. On ne s'arrête pas. On n'a pas le temps." L'équipe d'ouvriers est en train de construire un immeuble d'habitation dans le quartier de la Bastide, le logement doit être finalisé pour le 28 août. Les salariés sont payés 25% de plus pour travailler un jour férié.

Après le travail, direction l'océan

Pas de répit non plus chez Cindy. Les fours à pain tournent à plein régime dans sa boulangerie, et la température grimpe. Elle vend ses viennoiseries et ses sandwichs depuis 6 heures du matin : "Ce qui est difficile c'est surtout de rester debout toute la journée par cette chaleur, c'est très fatiguant". Dès la fermeture, elle ira se baigner directement à l'océan.

Même programme pour Mathilde, la jeune entrepreneuse a été obligée d'ouvrir son magasin de cosmétique car elle a débuté il y a 6 mois seulement et veut se faire connaître. Mais la jeune fille a déjà la tête dans les vagues : "s'il n'y a pas trop d'affluence je partirai directement sur le bassin d'Arcachon pour une petite baignade vers 16-17 heures". Ceux qui ont pu prendre un congé étaient nombreux d'ailleurs sur les plages ce jeudi, comme ici à Lacanau.

1ère plage de l'année #Lacanau#onestbien pic.twitter.com/5SbUKzbuc0 — Virginie Brette (@VirginieBrette) May 25, 2017

Samedi, on repasse en dessous de 30°

Pour vendredi Meteo France prévoit sensiblement les mêmes températures que jeudi, avec un maximum de 33° à Bordeaux dans l'après-midi, 34 à Blaye et Libourne. 32 à La Teste et 31 à Lacanau.

Samedi, les températures doivent se radoucir un peu. Elles passeront en dessous des 30 degrés en Gironde. Comprises entre 25 et 29 degrés l'après-midi.