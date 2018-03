Drôme, France

En début de semaine dernière, le printemps semblait être prêt à s'installer. Le soleil était de sortie, les terrasses se remplissaient. Coup d'arrêt depuis ce weekend : les températures ont chuté, elles devraient passer plusieurs fois sous le zéro degré au cours des prochaines nuits. Pour les cultures qui ont démarré avec les beaux jours, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Protéger son potager

"Les salades, ça devrait aller. En revanche, protégez vos tomates !" Voici l'un des conseils Julien, qui travaille dans une jardinerie de Valence. Ceux qui ont planté très récemment devront être vigilants. Julien propose des toiles et des bâches à bulles pour protéger les pots. N'emballez vos plantes que le soir et surtout, retirez-les le matin : dans la journée, les températures seront clémentes et vos plantes risquent d'avoir trop chaud si vous ne les découvrez pas.

"Pour les plantes en pleine terre, le mieux ce sont les paillages, ça va faire un tampon thermique. C'est aussi une bonne technique pour conserver une terre bien riche et limiter les mauvaises herbes."

Pas d'inquiétudes pour les professionnels

Trois semaines après l'épisode de gel, les arboriculteurs ne sont cette fois pas particulièrement inquiets. Même si les arbres sont en fleurs et que les températures vont passer en négatif, les prévisionnistes météo annoncent aussi du vent qui devrait préserver les cultures. Les professionnels n'ont en tout cas, pour l'instant, pas l'intention d'installer les éoliennes et les chaufferettes.

Les arbres fruitiers sont en fleurs ! © Radio France - Lisa Melia

Amateurs éclairés

"Nous allons calmer notre élan, explique dans un rire Meriem Fradj, présidente de l'association Le Mat Drôme, qui gère plusieurs jardins partagés dans Valence. Après les pluies, la terre est trempée ! On ne peut pas faire grand chose. Autant se préparer pour le printemps !" Dans les allées du jardin, il n'y a effectivement quasiment personne. L'heure est plutôt au nettoyage et à la patience !

Jardin partagé du Colibri à Valence © Radio France - Lisa Melia

De la patience, justement, voici ce qui nous manque selon Julien, le professionnel de la jardinerie : "Il y a une perte de connaissance, les gens sont de plus en plus urbains et ils ont de moins en moins de repères familiaux. Dès qu'il fait beau, on a donc des velléités de plantations ! Quand on plante des tomates en mars à Valence, c'est qu'on a le matériel pour, sinon elles ne survivront pas !"