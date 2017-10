Coup de mistral en Provence : les pompiers des Bouches-du-Rhône en alerte

Le mistral se lève dans la nuit de samedi à dimanche, 50 km/h cette nuit, et jusqu'à 80 km/h demain. Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont alerte maximale et attendent des renforts.

Si l'été est passé, les pompiers eux sont toujours en alerte. Entre la sécheresse qui persiste et les vents violents prévus ces prochains jours, jusqu'à 80 km/h, un dispositif spécifique est mis en place. 150 pompiers vont venir en renfort pour ces prochains jours. Au niveau aérien, deux pélicans et deux trackers seront d'astreinte à Nîmes.

150 pompiers en renfort

Les pompiers appellent à la plus grande prudence ce weekend. Le Capitaine Arnaud Pechard, adjoint au chef de centre de Gardanne : "Le dimanche 8 octobre on a eu un feu qui a brûlé 5 hectares et à l'origine de ce feu c'est un brûlage qui a été non contrôlé par un particulier."

Consignes de sécurité