Coup de propre sur la Nive

8ème édition de l'opération Nive Zéro Déchet ce 26 mars. Quelque 260 bénévoles ont mis les mains dans l'eau et la vase pour nettoyer les berges et les rives de la rivière, à Ossès, Itxassou et Bayonne.

La 8ème édition de l'opération Nive Zéro Déchet devait se tenir le 5 mars dernier. Mais en raison d'une météo pluvieuse et venteuse, elle a été reportée. Et c'est sous le soleil de ce 26 mars qu'elle s'est déroulée. Ce grand nettoyage est organisé par le syndicat mixte du bassin versant de la Nive, le syndicat d'eau potable L'Eau d'ici, le syndicat mixte de traitement de déchets Bil Ta Garbi, et première cette année : le club d'aviron de l'Aviron Bayonnais s'est joint à la tâche.

26 jeunes rameurs, de 12 à 16 ans, ont ainsi nettoyé une partie de la Nive, pendant 2 heures, entre le pont Mayou (face à la mairie de Bayonne) et le pont du Génie (face au siège du club). Ce qu'ils ont sorti de l'eau était particulier.

Nicolas (16 ans) et Victor (15 ans) sont étonnés de leur collecte

Beaucoup de ferrailles, certainement échouées au fond de la rivière pendant les Fêtes de Bayonne ou lors de soirées en ville reconnaît Miren Iturrioz, la directrice du syndicat mixte du bassin versant de la Nive.

Les ferrailles arrachées des berges et fonds vaseux ont été chargées sur un camion. L'ensemble des déchets collectés à Bayonne, Ossès et Itxassou lors de cette 8ème édition, sera pesé et mis en déchetterie lundi 27 mars.