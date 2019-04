Coup de propre sur les routes de Seine-Maritime

Eslettes, France

Armés de pinces et de poubelles, les agents d'exploitation des routes de Seine-Maritime ont ratissé le réseau départemental pour traquer tous les déchets dans la nature. L'année dernière, les agents avaient récolté 445 mètres cube de déchets, 1350 bouteilles d'urine et 8000 bouteilles en verre. Beaucoup trop selon le département. Il espère d'ailleurs collecter moins de déchets, signe d'une plus grande responsabilité de chacun. Nous avons suivi Cédric Verdure et ses équipes sur la départementale 927 à Eslettes.

Un résultat édifiant

Des "petits" déchets

Sur cette départementale 927, les berges sont larges "Il faut donc ratisser encore plus". Certains déchets sont plus courants que d'autres assure Cédric Verdure : "On a beaucoup de bouteilles plastiques, des canettes type Coca et du papier comme des mouchoirs".

Il y a un un déchet au mètre carré - Cédric Verdure

Le "butin" d'un des agents d'exploitation de Clères © Radio France - Flavien Groyer

Sur place, le constat est sans appel, on aperçoit une bouteille plastique et une canette séparées de deux mètres. Mais alors, une question se pose : étant donné que personne ne se promène sur les bords de cette route dangereuse, ce sont les automobilistes qui jettent leur déchets ? "Oui, ce sont eux qui les jettent par la fenêtre" répond Cédric Verdure. Et il ajoute : "Certains jettent leur déchets alors même qu'on est sur place pour les ramasser".

"Il peut également arriver que des déchets s'envolent des camions ou des remorques" explique le chef d'équipe.

Des déchets plus conséquents

L'an dernier, les agents du centre d'exploitation de Clères ont ramassé sept mètres cube de déchets sur les routes de leur secteur : "Cela représente une benne de poids lourd" explique Cédric. Et depuis huit heures du matin, ils ont rempli quatre poubelles de 100 litres et ont récupéré des planches ou des restes de tonte de pelouse. Parfois même des imprimantes. Ce matin-là, les agents ont retrouvé une imprimante usagée sur les bords de la route. "Cela arrive de retrouver de l'électroménager. J'ai déjà vu une machine à laver" explique Cédric Verdure.

L'imprimante retrouvée par les agents du secteur de Clères © Radio France - Flavien Groyer

Pourtant, une déchetterie existe et est proche de cette départementale : "Je ne suis pas étonné mais ce qui me choque c'est que ce sont des produits qui mettent du temps à se détruire".

Et des trouvailles insolites

Parmi ces trouvailles insolites, on trouve les bouteilles d'urine :"On en ramasse une quarantaine sur une semaine de collecte de déchets" s'amuse Cédric Verdure. Selon lui, certaines personnes ne prennent pas le temps de s'arrêter pour uriner et lancent ces bouteilles depuis leur véhicule.

Sur 200 mètres, Nicolas, agent des routes, a retrouvé deux bouteilles d'urine.

Une collecte pour sensibiliser les gens

Cette semaine de collecte a bien sûr pour but de nettoyer un maximum la nature mais pas seulement : "Les automobilistes nous voient nettoyer les berges, cela leur permet de se dire qu'il y a un problème" explique Cédric Verdure.

Il faut que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas polluer la nature - Cédric Verdure

Au total, les agents du secteur de Clères ont nettoyé 70km de routes.