Coup de tabac sur la Bretagne : reports et annulations d'événements ce 8 mai

La Bretagne va voir passer un petit coup de tabac demain. Des vents assez violents en rafales et beaucoup de précipitations : mais qu'est-ce que c'est que cette tempête du mois de mai ?

Quimper, France

Un vilain coup de chien au mois de mai : la Bretagne sera secouée mercredi 8 et jeudi 9 par des vents violents et des précipitations importantes. Une drôle de configuration météo qui invite tout de même à la prudence, surtout pendant un jour férié. Gare à la balade digestive en bord de mer.

Situation pas anormale, mais vigilance jaune

Pour Météo France, la situation n'est pas complètement atypique, il y a des précédents en 2015 et 2007, mais ça reste tout de même "un bel épisode perturbé pour un mois de mai" d'après Michel Aïdonidis, de Météo France à Brest-Guipavas. Beaucoup de précipitations, des rafales jusqu'à 100-110 km/h sur le littoral, et aussi des fortes vagues.

❗️en 2ème partie de nuit, vigilance météo JAUNE vent violent et pluie-inondation - retrouvez toutes les infos sur notre site 👉https://t.co/3YISeDWK5Cpic.twitter.com/ivQ9acVQr1 — Préfet du Finistère (@Prefet29) May 7, 2019

Annulations et reports

Certains événements ont d'ores et déjà pris les devants : la Bermudes 1000 Race va s'élancer seulement jeudi, pour laisser passer les plus fortes rafales. D'ailleurs, le Grand Prix Guyader à Douarnenez a du réduire la toile et mettre les bateaux à l'abri.

Autre changement dans les événements de ce mercredi : le printemps des fleurs de Lesconil. Il devait se dérouler sur le port, il devra se replier à la salle omnisports. Une sortie nature sur l'archipel des Glénan, prévue ce mercredi, est également est reportée au 10 juin.