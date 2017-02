Coup de vent annoncé dans l’Yonne : « Attention aux risques inutiles » disent les pompiers

Des vents inhabituellement forts sont annoncés, ce week-end, dans l’Yonne. Pour faire face et éviter les accidents, les pompiers rappellent quelques conseils de base.

Les vents violents qui frappent l’ouest du pays depuis vendredi se décalent progressivement vers l’Est. Ils ne devraient pas épargner notre département. Des pointes à près de 100 km /h sont annoncées dans l’Yonne selon Météo France.

Le site local Météo 89 évoque lui aussi une matinée agitée et une après-midi marquée par des rafales violentes : "entre 80 et 90 km/h sont prévues en allant du Sénonais vers le Morvan" peut-on lire sur leur site. Avec même des pointes à 100 km/h localement. Les prévisionnistes icaunais précisent par ailleurs que : "les précipitations seront nombreuses et auront du mal à quitter l’Yonne".

Faire attention aux pots de fleur, jardinières, meubles de jardin

Dans ces conditions, il convient d’être particulièrement vigilant aux chutes d’arbres et de branches. Attention également aux chutes de tuiles et autres objets. "Pour éviter, justement, ces objets volants. Il faut vraiment tout rentrer. Les jardinières et les pots de fleur, le mobilier de jardin… ce sont des objets volants qui peuvent finir sur la tête d’un passant et causer pas mal de dégâts" explique le commandant Armand Mourer des pompiers de l’Yonne.

Attendre la fin de l'épisode pour intervenir sur le toit ou autour de la maison

Attention aussi à ne pas prendre de risques inutiles. Les pompiers constatent à chaque épisode de ce type des comportements dangereux et inutiles : "des personnes qui montent sur les toits pour essayer de bâcher ou remettre des tuiles alors que le vent n’a pas fini de souffler. C’est là le moment le plus dangereux, car les personnes se précipitent", déplore le commandant Mourer. Elles ne sont pas toujours attachées comme il faut, et c’est l’accident. "C’est humain, de vouloir essayer de limiter les dégâts matériels mais on met sa vie en danger", regrette le pompier.

Rester chez soi si on le peut

La règle d’or, c’est donc d’attendre la fin de l’épisode venteux pour agir. Et puis si on est piéton ou automobiliste : "le mieux est encore de rester chez soi" résume le pompier.

Selon les prévisions de Météo France, les vents violents devraient toucher le département de l’Yonne à partir de la mi-journée et jusqu’aux environs de 19h. Les vents seront ensuite plus modérés en soirée et pour la journée de dimanche.