Coup de vent en Bretagne : des dégats

Dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'armor, les pompiers sont très sollicités ce jeudi soir pour des arbres arrachés, des fils électriques au sol, ou du mobilier qui s'envole.

La Bretagne est en vigilance orange neige et vent jusqu'à vendredi matin. ce jeudi, des rafales à 134km/h ont été enregistrées sur la pointe Bretonne. Les pompiers ont été très sollicités. A Vannes, un arbre est tombé sur 3 voitures en stationnement Place de la République. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés.

Dans le nord du département du Morbihan, les Nationales 24 et 166 ont été coupées en raison de branches tombées à terre.

En Ille-et-Vilaine, dans le nord du département, des arbres là aussi, sont tombés sur la chaussée dans le secteur de Mont-Dol, Dinard, Cancale, Saint-Jouan-des-Guêrets. La départementale 40 a été coupée à la circulation. A Saint-Benoit-des-Ondes, c'est un trampoline qui s'est envolé.

Dans les côtes d'Armor, les pompiers ont été été appelés aussi près d'une cinquantaine de fois en fin d'après midi ce jeudi, là aussi pour des arbres arrachés. Deux TER ont également été supprimés entre Rennes et Saint-Brieuc.

#SUPPRESSION #RennesStBrieuc départ 18h49 supprimé suite à la chute sur les voies des toits des passerelles des travaux en gares — TER Bretagne (@TERBretagne) January 12, 2017

Le littoral breton reste en alerte, il y a un risque de vagues submersion avec le retour des grandes marées et des coefficients qui vont grimper jusqu'à 102 samedi.

La neige attendue dans la nuit de jeudi à vendredi

En Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, les bourrasques devraient s'accompagner de fortes précipitations dans la nuit qui, à cause de la chute importante des températures, pourraient se transformer localement en neige, en grésil et en verglas. La Direction des routes de l'Ouest appelle donc les conducteurs à être très vigilants jusqu'à vendredi 10h.

Le transport scolaire en Ille-et-Vilaine est maintenu. Il pourrait cependant y avoir des perturbations localement, en fonction des situations observées ici et là ce vendredi matin. Le Département invite les familles, à s'assurer de la prise en charge de leurs enfants. En effet, le conducteur pourrait être retardé ou pourrait être contraint de ne pas assurer son service. En cas de perturbations, les familles inscrites au système d’alertes via SMS sur téléphone portable ou message vocale sur téléphone fixe seront prévenues