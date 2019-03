Coup de vent en Dordogne : plusieurs communes sans électricité

24000 Périgueux, France

Les techniciens d'Enedis sont à pied d'oeuvre ce jeudi matin en Dordogne. Le coup de vent qui a soufflé sur le département hier soir mercredi a provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs communes du département. A Périgueux, un début d'incendie s'est déclaré ce jeudi matin dans le compteur électrique d' un immeuble du quartier Saint-Georges rue Sergent Bonnelie. Plus d'une centaine de foyers ont été privés d'électricité dont le collège Montaigne. Le courant dans l'établissement a été rétabli aux alentours de 8h45. Pour les autres usagers, Enedis indique qu'il faudra attendre la fin d'après-midi

Saint-Geniès, Archignac et Saint-Rabier dans le noir

D'autres communes de Dordogne connaissent également des problèmes électriques. A Vanxains dans le ribéracois, plus de 80 foyers se sont retrouvés dans le noir jusqu'à la mi-journée. Dans le secteur du Lardin, à l'Est du département, ce sont les communes de Saint-Geniès, Archignac et Saint-Rabier qui sont privées d'électricité. Le retour à la normale est prévu dans le courant de l'après-midi.

A la mi-journée, Enedis indique que 200 foyers sont privés d'électricité en Dordogne.