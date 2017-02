Coup de vent en Poitou !

6.000 foyers sans électricité et un millier de camions bloqués sur les parkings au plus fort de la tempête !

Le plus fort de la tempête s'est située entre 7H et 9H ce matin. Des rafales de vents de plus de 120 km/h par endroit, avec pour conséquences en Vienne et Deux-Sèvres, des arbres arrachés, des branchages sur les routes, ou encore des poteaux ou des lignes électriques endommagées surtout dans le sud du Poitou. Plus de 3.000 foyers sans courant dans chacun de ces deux départements et plus que quelques dizaines privés d'électricité à la mi-journée. Depuis hier soir et jusqu'à 11h ce matin, un millier de Poids Lourds et autocars ont été stockés sur les parkings de Poitiers Sud ou encore au niveau du Futuroscope avec interdiction d'emprunter l' Autoroute A10 en direction du Sud, tout comme la Nationale 10.

Côté électricité, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le milieu de journée. Il faut s'attendre à de nouveaux coups de vents la nuit prochaine, mais moins fort que cette nuit.