Coup de vent : nombreuses interventions des pompiers dans la Drôme, trains stoppés entre Valence et Grenoble

Drôme, France

En marge des violents orages qui traversent la région de la Loire à la Haute-Savoie en passant par l'Isère, le vent a soufflé très fort ce lundi soir, particulièrement en Drôme des collines. Météo France ne donne qu'un relevé, dans le département voisin de l'Isère et il est significatif : 126 km/h à Reventin près de Vienne.

Trafic SNCF très perturbé

Plusieurs arbres sont tombés sur des caténaires. La circulation des trains est interrompue à Vienne et les trains devraient être détournés par la rive ardéchoise du Rhône. La circulation des trains entre Valence et Grenoble est également interrompue en raison d'un arbre qui a endommagé la caténaire au niveau de Tullins en Isère. Des taxis vont acheminer les voyageurs bloqués en gare de Valence-ville.

Les voyageurs qui veulent se rendre à Grenoble ce lundi soir seront pris en charge par des taxis © Radio France - Nicolas Joly

Les pompiers de la Drôme sont très sollicités par des appels et des interventions pour des problèmes de toiture ou d'arbres renversés. Une trentaine d'interventions sont en cours essentiellement sur le pays de Romans : Romans, Bourg-de-Péage, Châtillon-Saint-Jean, Génissieux et Parnans. Le souci principal, ce sont les bâches posées sur les toitures depuis la grêle du 15 juin et qui se sont en partie envolées.

En Ardèche, quelques interventions également dans le nord du département, essentiellement pour des arbres tombés dans des rues ou sur des routes à Tournon, Ozon ou encore Roiffieux.

Six départements sont en vigilance orange pour les orages : la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La Drôme et l'Ardèche ne sont maintenus qu'en vigilance orange pour la canicule en raison des températures encore élevées dans la nuit de ce lundi à mardi.