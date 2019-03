Coup de vent sur les Pyrénées : des stations ferment les remontées mécaniques

La Haute-Garonne, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange aux vents violents. Les skieurs sont invités à faire autre chose aujourd'hui.

Météo-France a placé ce mercredi trois départements de notre région en vigilance orange pour les vents violents : la Haute-Haronne, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. Les Pyrénées-Atlantiques sont également concernées. Entre Massif Central et Alpes, la Loire, le Rhône et l'Isère vont connaître le même phénomène.

L'alerte émise ce matin par les services de Météo France - Météo France

Cette tempête de vent a commencé dès la fin de matinée, avec selon Météo-France Toulouse, des rafales à 120-130 km.h en moyennes montagne, vers 1300-1500m. Une rafale à 154 km.h a été enregistrée ce midi au Pic du Midi. Le phénomène devrait se renforcer encore dans l'après-midi avant une accalmie dans la soirée. En plaine, le vent d'autan devrait souffler jusqu'à 80 km.h.

Météo-France n'a pas de consignes à donner, ce sont les préfectures qui doivent le faire. Mais les skieurs sont invités à rester au chaud aujourd'hui. Au moment où les stations sont remplies de touristes (ndlr : dernière semaine de la zone Paris-Toulouse) certaines domaines, comme Superbagnères (Haute-Garonne), Peyragudes (hautes-Pyrénées) et Goulier (Ariège) ont décidé de fermer les remontées mécaniques cet après-midi.