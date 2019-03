Couper le moteur quand il tourne pour rien, le combat d'une association dijonnaise

Dijon, France

STOP au ralenti ! Éteindre son moteur lorsque le véhicule tourne pour rien, c'est l'un des combats menés par l'association Rires sans Frontière qui manifestait ce lundi 11 mars devant le siège de la Métropole à Dijon.

Cela permettrait de réduire la pollution de l'air, et le nombre de décès liés aux particules fines, responsables chaque année en France de 48.000 décès dont 2.00 en Bourgogne-Franche-Comté selon les chiffres de l'Observatoire Régional de la Santé.

Pour les manifestants présents, "c'est un geste de bon sens", explique Marie-Odile Duvivier, à qui il arrive régulièrement de rappeler l'utilité d'éteindre son moteur à certains chauffeurs de bus.

A Dijon, ces manifestants militent pour une charte contre la marche au ralenti. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une charte pour faire appliquer le code de la route

En France c'est dans le code de la route, l'article R 318-1 stipule que laisser tourner son moteur à l’arrêt peut être sanctionné. C'est même passible d'une amende de 135 euros mais très rarement appliqué. Il est donc urgent d'agir pour l'association qui propose une charte avec des objectifs et des engagements. "La formation des chauffeurs de bus et de camions est un point essentiel" estime Robert Boennec son président.

L'association a donc mis au point une Charte contre la Marche au ralenti et l'a remis à la Métropole Dijonnaise, il y a un an mais n'a reçu aucune réponse depuis, d'où cette nouvelle action. Catherine Hervieu, la déléguée Environnement à Dijon Métropole, destinataire de cette charte, précise qu'elle a déjà reçu à plusieurs reprises le président de l'association. "Cette charte aura sa place dans un projet plus global pour lutter contre le réchauffement climatique" explique l'élue, "à savoir une plateforme collaborative qui va recenser à partir de début avril toutes les actions utiles en matière d'environnement."

Des panneaux de signalisation pour sensibiliser au problème

Mathieu venu soutenir l'action de l'association ce lundi, milite pour "des panneaux de signalisation plutôt que des amendes." C'est l'une des propositions de l'association qui aimerait aussi plus de formation aux gestes d'éco-conduite pour les chauffeurs de bus ou encore pour inclure une clause anti-ralenti dans le cahier des charges des prestataires de service travaillant avec les différentes municipalités.

Robert Boennec, le président de l'association Rires Sans Frontière © Radio France - Stéphanie Perenon

En Belgique, laisser tourner son moteur pour rien est devenu depuis le 1er mars 2019 une infraction environnementale. L'amende est de 130 euros.