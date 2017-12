Coupures d’électricité à Savigné-sur-Lathan : les habitants lancent une pétition

Par Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

L'association collectif citoyen des vallées du Lathan et de la Roumer a lancé dimanche dernier une pétition. En cause : des coupures récurrentes d’électricité sur une partie du village de Savigné-sur-Lathan et aux alentours.