Coupures de courant, ponts fermés, carnavals annulés : les conséquences des vents violents en France ce dimanche

Dans son bulletin de 16h ce dimanche 10 mars 2019, Météo France fait état de rafales de vent jusqu'à 126km/h à Arras (Pas-de-Calais). Les cinq départements des Hauts-de-France ont été placés en vigilance orange (jusqu'à 20h pour la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, 18h pour l'Aisne et l'Oise). "Le vent va faiblir progressivement en cette fin d'après-midi et en soirée" écrivent les prévisionnistes. Sur les départements alentours encore en vigilance jaune, de la Haute-Normandie au Grand-Est, le vent reste soutenu ces prochaines heures avec des rafales atteignant encore 70 à 100 km/h.

Coupures de courant et trafic des trains interrompu

Et la tempête fait des dégâts : 20.000 foyers étaient privés de courant à la mi-journée dans le Nord et le Pas-de-Calais selon Enedis et 15.000 en Picardie en début d'après-midi. Par ailleurs, le trafic des trains TER est interrompu jusqu'à nouvel ordre.

Ponts fermés en Normandie

En Normandie, la tempête a provoqué des coupures de courant pour 6.000 foyers en Seine-Maritime et dans l'Eure. Les ponts de Normandie et de Tancarville ont été fermés à la circulation des piétons, deux-roues et caravanes dès le début de journée. La toiture d'une école a été en partie arrachée dans l'agglomération de Rouen.

#TEMPÊTE Mer déchaînée à #Etretat en Normandie avec des vagues de 5 mètres qui viennent se briser sur la plage.

Carnavals annulés à Strasbourg et Mulhouse

Le vent souffle aussi sur l'Est de la France même si cette partie du pays est "seulement" en vigilance jaune. Les municipalités de Strasbourg et de Mulhouse ont dû annuler les carnavals prévus ce dimanche. En Meurthe-et-Moselle comme dans la Marne et les Ardennes les pompiers ont été sollicités de nombreuses fois pour des dégâts matériels.