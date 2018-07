VIDÉO - Cournon-d'Auvergne en guerre contre les cyanobactéries pour assainir son plan d'eau

Par Isabelle Gaudin, France Bleu Pays d'Auvergne

A Cournon-d'Auvergne, on revit après quatre ans de fermeture du plan d'eau. La ville a réalisé des travaux de revégétalisation et d'oxygénation pour lutter contre les cyanobactéries. Ces aménagements semblent porter leurs fruits et les baigneurs sont au rendez-vous cet été.