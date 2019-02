Coutances mer et bocage a officiellement lancé son contrat de transition écologique

La communauté de communes Coutances mer et bocage a été retenu pour participer à cette nouvelle expérimentation par le ministère de la transition écologique et solidaire. Jacky Bidot, le président de l'intercommunalité était l'invité de France Bleu Cotentin ce mardi matin.

Coutances, France

Le contrat de transition écologique mis en place par le ministère de la transition écologique et solidaire est un outil, au service des collectivités locales et des entreprises. Il a pour objectif d'engager la mutation des territoires autour de projets durables et concrets.

Sur le territoire de Coutances mer et bocage, cela va se décliner en quatre axes stratégiques d'accompagnement et de soutien à la transformation écologique. "C'est un accélérateur de projets", souligne Jacky Bidot, le président de l'intercommunalité. Au cœur de cette stratégie, il y ala reconquête de la qualité des eaux. C'est un sujet sensible pour la filière conchylicole, l'agriculture mais aussi pour les stations balnéaires et donc le tourisme.

Nous avons ciblé l'évolution du trait de côte et le recul des activités économiques, la reconquête de la qualité des eaux et en particulier celles du littoral, la préservation de la ressource en eau à travers la promotion de pratiques vertueuses pour limiter cette consommation d'eau qu'elle soit agricole, industrielle ou tertiaire et la valorisation du tourisme vert et bleu ainsi que la valorisation des ressources locales.

Le contrat devra permettre la présence des moutons de prés salés sans risque de pollution des eaux du littoral © Maxppp - Watier Christian

Ces axes de travail vont être soumis au ministère de la transition écologique. "Nous allons organiser des ateliers thématiques de façon à bien être en phase avec la rédaction de fiches qui devront être validées par le ministère", précise Jacky Bidot. La reconquête de la qualité des eaux, c'est par exemple la modernisation ou la construction d'une nouvelle station d'épuration à Coutances. "C'est aussi réfléchir avec les agriculteurs sur la problématique des moutons de prés salés pendant les grandes marées en évitant une pollution des eaux du littoral".

"On va également travailler sur des opérations collectives de rénovation énergétique des logements et des bâtiments", annonce Jacky Bidot.

Pendant les prochains mois, Coutances mer et bocage va rédiger plus précisément son projet. Le contrat devrait être signé officiellement signé au ministère de transition écologique et solidaire le 2 juillet prochain avec la Secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon pour une durée de trois à quatre ans.