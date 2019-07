Creuse : alerte sécheresse renforcée sur l'est du département

L'est du département de la Creuse est désormais en alerte sécheresse renforcée. La canicule de la semaine dernière a aggravé la situation. Les cours d'eau et les eaux souterraines ont atteint des seuils critiques.

Département Creuse, France

C'est une conséquence des températures caniculaires de la semaine dernière. La sécheresse s'est accentuée sur une partie de la Creuse. Si l’ouest du département a pu bénéficier de pluies assez abondantes début juin, l'est n’a pas eu cette chance. La situation des cours d’eau et des eaux souterraines s’est aggravée, atteignant des seuils critiques. La préfète de la Creuse, Magali Debatte, a donc décidé de passer l'est de la Creuse en alerte sécheresse renforcée. Cela concerne les bassins versant du Cher à Chambonchard, de la Tardes à Chambon-sur-Voueize et de la Voueize à Gouzon.

De nouvelles restrictions d'eau :

En plus des mesures de restriction prises en avril dernier et qui restent en vigueur sur l'ouest du département, il est désormais interdit dans l'est de la Creuse :

de remplir toutes les piscines, mêmes neuves

de remplir et vider étangs et plans d’eau

d'arroser les greens des golfs le jour

L'est de la Creuse est en alerte sécheresse renforcée - © préfecture de la Creuse (capture d'écran)

Situation toujours fragile

La situation générale reste préoccupante. Les prévisions météorologiques ne laissent pas présager une inversion de tendance. Il n’est donc pas exclu qu’un renforcement des restrictions d’usage de l’eau soit étendu à l’ensemble du département dans les jours à venir.